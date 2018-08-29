Красный свет фонарей ухудшал миграцию летучих мышей

Отвлекаясь на светодиодное освещение, птицы часто получают повреждения или погибают, сталкиваясь с высотными зданиями и небоскребами.

Научные сотрудники Лейбницкого института зоопарков и исследования дикой природы провели опыт в одном из природных парков. Пытаясь понять, каким образом уличный свет фонарей негативно влияет на миграцию летучих мышей, немецкие ученые установили в парке ряд высоких столбов с микрофонами, дабы записать сигналы, которые издают приближающиеся летучие мыши.

В итоге исследования специалисты выяснили, что лесные и малые нетопыри, прилетающие в Прибалтику летом, чаще подлетали к столбам, если там горел красный свет. Действия животных при этом не связывалось с охотой, так как число сигналов, подаваемых во время ловли насекомых, оставалось постоянным в период всего опыта, хотя лесные нетопыри проявляли большую активность у белых светодиодов.

Ученые считают, что цвет освещения может быть весовым фактором, который привлекает летучих мышей. Пока исследователи не могут понять, отчего мыши чаще приближались к красным фонарям. Зоологи предположили, что определенные источники красного цвета может ослеплять и вносить дезориентацию в передвижение летучих мышей.

Ранее выяснилось, что жуки-светляки способны отпугивать хищников вроде летучих мышей своими огнями, вырабатывая токсичные вещества, которые делают их практически недоступными для врагов.

Никита Готский