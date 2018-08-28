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| | Учёные: Люди боятся делиться своими исцеляющими фекалиями

Учёные: Люди боятся делиться своими исцеляющими фекалиями

Сегодня, 12:19

Специалисты из больницы при Гентском университете, Бельгия, столкнулись с нехваткой материала для лечения пациентов.

 Бельгийские учёные отмечают, что пожертвовать больным можно не только кровь, но и свои фекалии, которые будут обладать исцеляющим эффектом. Из отходов жизнедеятельности здоровых людей они извлекают микроорганизмы, которые эффективно борются с рядом заболеваний. Благодаря чужим фекалиям можно излечить расстройство кишечника, аллергию и даже несколько неврологических болезней.

Однако учёные отмечают, что получить донорский материал довольно сложно. Люди боятся делиться с врачами отходами жизнедеятельности. Многие не понимают, что это может положительно сказаться на пациентах, а другим идея просто кажется глупой. Группа учёных, занимающаяся целебными свойствами фекалий, отмечает, что положительная динамика лечения наблюдается при борьбе и с более серьезными заболеваниями. Для некоторых пациентов пересадка чужих микроорганизмов оказалась действительно полезной.

Учёные рассказали и о том, что все желающие стать донорами фекалий должны пройти серьезные анкетирование. После этого их будут обследовать в течение трёх месяцев, после чего разрешат пожертвовать фекалии.


Соломон Эспи

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