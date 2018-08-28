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| | Ученые: Мужчины-спортсмены чаще страдают от эректильной дисфункции

Ученые: Мужчины-спортсмены чаще страдают от эректильной дисфункции

Сегодня, 11:50

Команда ученых из Университета Западной Австралии провели эксперимент и выяснили, что мужчины-спортсмены больше рискуют иметь проблемы с эрекцией. Более того, качки рискуют и вовсе не иметь детей.

Автор исследования Юн Чжи Фу проинформировал, что эректильная дисфункция чаще встречается именно у спортивных мужчин, которые имеют дело с ежедневными большими физическими нагрузками. Именно по причине перенапряжения у таких мужчин снижается качество спермы, а также возникает одно из наиболее распространенных сексуальных расстройств – импотенция.

Медики рекомендуют мужчинам следить за своим здоровьем и не перетруждать себя в спортивном зале, чтобы иметь здоровое потомство. Напомним, недавно ученые выяснили, что у мужчин, которые предпочитают носить трусы «боксеры», качество спермы лучше на 25%, чем у тех, кто носит русы других моделей.


Светлана Славянская

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