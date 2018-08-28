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| | В Китае нашли останки птицеподобного динозавра

В Китае нашли останки птицеподобного динозавра

Сегодня, 13:00

Существо жило в период меловой эры, ученые считают, что предком современных пернатых оно не является.

 

В меловом периоде птицы уже существовали, но найденный в КНР птицеподобный динозавр принадлежал к другому типу животных. Его тонкие и короткие лапки, не способные к передвижению, соседствуют с общими пропорциями скелета, что говорит о хорошей адаптации к быстроте бега.

Китайские археологи отнесли найденный вид к альваресзавров, типичным признаком которых являлись специфически устроенный скелет и мелкие зубы, схожие с челюстями ихтиорниса. Ранние представители альваресзавроав не всегда выглядели именно так. Они обладали передними длинными конечностями и зубами, которыми могли "похвастаться" только хищники, но путем эволюции у них возникли птичьи признаки, не соответственные, между тем, параметрам их современникам птицам.


Никита Готский

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