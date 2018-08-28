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| | Ученые: Марихуана остается в грудном молоке спустя шесть дней после употребления

Ученые: Марихуана остается в грудном молоке спустя шесть дней после употребления

Вчера, 23:30

В определенных американских штатах данный препарат легализован. Его применяют как в рекреационных, так и медицинских целях.

 

Представители Калифорнийского университета считают, что если беременная женщина использует марихуану в тех или иных целях по совету врачей, но это вещество может длительное время сохраняться в грудном молоке. Ученые провели опыт, пригласив 50 девушек, употреблявших марихуану редко или же довольно регулярно. Выяснилось, что всяческие психоактивные элементы наркотика сберегались в грудном молоке до шести дней после последнего случая употребления в 63% случаев.

Не так давно исследователи определили что употребление марихуаны влияет на развитие старения головного мозга. У любителей "принять" данный препарат серое вещество состаривалось почти на три года ранее, чем у людей, не являющихся нарком


Никита Готский

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