Препарат способен взорвать целое здание.
В Великобритании 25 человек расстались с жизнью в муках, приняв смертельно опасные таблетки для похудения. Мужчина по имени Бернард Ребело был заключён под стражу за онлайн-продажу токсичных препаратов для сжигания лишнего веса, которые оказались взрывоопасными. Большинство знакомых 31-летнего Ребело знали его, как примерного семьянина и успешного бизнесмена, однако, не многие догадывались, что на самом деле Бернард являлся продавцом смерти. После кончины одной из женщин, принимавших таблетки для похудения, проданные Ребело, Бернард был приговорён к семи годам лишения свободы, так как в его резиденции полицейские обнаружили 25 килограммов дезоксирибонуклеопротеида, индустриального химиката, использующегося при производстве удобрений.
Данное вещество действительно помогает сбрасывать лишний вес, однако, его приём может привести к мучительной смерти, что и случилось с более чем 20 британцами, доверившимися рекламе якобы безопасного препарата. Кроме того, в своём жилище Бернард Ребело хранил бочки с веществами, из которых создавались таблетки, способных взорвать целое многоэтажное здание. Родственники погибших граждан заявили, что после принятия токсичных таблеток их близкие погибали уже спустя четыре часа, не реагируя на экстренную помощь медиков.