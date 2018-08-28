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| | В Великобритании 25 человек умерли от взрывоопасных таблеток для похудения

В Великобритании 25 человек умерли от взрывоопасных таблеток для похудения

Сегодня, 11:12

Препарат способен взорвать целое здание.

В Великобритании 25 человек расстались с жизнью в муках, приняв смертельно опасные таблетки для похудения. Мужчина по имени Бернард Ребело был заключён под стражу за онлайн-продажу токсичных препаратов для сжигания лишнего веса, которые оказались взрывоопасными. Большинство знакомых 31-летнего Ребело знали его, как примерного семьянина и успешного бизнесмена, однако, не многие догадывались, что на самом деле Бернард являлся продавцом смерти. После кончины одной из женщин, принимавших таблетки для похудения, проданные Ребело, Бернард был приговорён к семи годам лишения свободы, так как в его резиденции полицейские обнаружили 25 килограммов дезоксирибонуклеопротеида, индустриального химиката, использующегося при производстве удобрений.

Данное вещество действительно помогает сбрасывать лишний вес, однако, его приём может привести к мучительной смерти, что и случилось с более чем 20 британцами, доверившимися рекламе якобы безопасного препарата. Кроме того, в своём жилище Бернард Ребело хранил бочки с веществами, из которых создавались таблетки, способных взорвать целое многоэтажное здание. Родственники погибших граждан заявили, что после принятия токсичных таблеток их близкие погибали уже спустя четыре часа, не реагируя на экстренную помощь медиков.


Александр Вест

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