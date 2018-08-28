«Искаженный мир»: Приближающаяся Нибиру уменьшила радиус атома водорода на 4%

Движение Нибиру вызвало серьезные изменения в Солнечной системе, сдвинув траекторию планет. Но учёные уверены, что космическое тело повлияло и на атомы.

Одним из признаков сближения с Нибиру специалисты называют высокую сейсмическую активность. Люди смогли заметить, что на Земле участились подземны толчки, но стихийные бедствия замечены и на других планетах Солнечной системы. Ураганы пронеслись по поверхности Урана и Сатурна, а на одном из спутников Юпитера произошел сильный выброс гейзеров. Также наклон Солнца изменился на 6 градусов, что отразилось на всей системе.

Но самым страшным воздействием приближающейся Нибиру специалисты называют изменение радиуса атома водорода. Из-за воздействия космического тела он уменьшился на 4%. Это значительно сказалось на качестве воды, а многие фундаментальные основы науки стали бесполезными. Изменения повысили поверхностное натяжение воды, а кровь стала более густой.

Многие эксперты уверены, что Нибиру может стать причиной исчезновения человечества, но не только из-за природных явлений и глобальных катастроф. Изменения свойств водорода являются серьезной проблемой, так как окружающий людей мир становится искаженным, а химические и физические свойства многих материалов становятся другими.

Соломон Эспи