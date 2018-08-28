Ученые назвали самое эффективное средство против старения

Американские ученые раскрыли секрет долгой, счастливой, здоровой, а главное молодой жизни. Недавно исследовали рассказали, как эффективно можно избежать раннего старения.

Нет сомнений в том, что гены играют определенную роль в процессах старения организма, но ученые говорят, что всего лишь 10% старения сводятся к генетике. Таким образом, в 90% случаев именно люди отвечают за то, как они выглядят, говорит профессор из США Макс Пембертон. Последние исследования показали, что существует одно природное средство против старения и это полноценный сон.

Макс Пембертон рассказал, что во время сна организм человека очищается от токсинов. Если токсины остаются в организме, то это может привести к воспалению, которое может нанести вред здоровым тканям и нарушить нормальную клеточную функцию. Из-за нарушения сна человек начинает быстро стареть, а потому ученые советуют спать не менее восьми часов в сутки.

Светлана Славянская