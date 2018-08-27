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| | Ученые обнаружили способ внезапного уничтожения Земли

Ученые обнаружили способ внезапного уничтожения Земли

Вчера, 22:55

Эксперты в ходе исследования поняли, что из-за гравитационных волн планете может настать конец.

Двое физиков из США выяснили, что главная особенность черных дыр – возникать в любой точке Вселенной. Однажды Земля может стать жертвой экзотического явления. Черные дыры образуются путем слияние двух гравитационных волн, которые все отталкивают друг друга. Феномен маловероятен, но исключать его как разрушителя нельзя. О такой информации сообщает Science Alert.

Изначально гравитационная волна при катастрофических событиях образует кривизну, затем экзотический объект становится более плоским. При слиянии двух плоских гравитационных волн проявляется сингулярность, то есть пространство и время становится бесконечным. Сразу же после расхождения волны сингулярность пропадает.

Физики выяснили, что при образовании черной дыры Земля может погибнуть. Внезапное уничтожение планеты наступит при слиянии плоского фронта гравитационной волны и искривленной. Также эксперты отметили, что для образования черной дыры нужна энергия, которая будет затрачиваться.


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