Эксперты доказали существование древней цивилизации инженеров

Специалисты провели недавнюю хронологию открытий, связанную с поселением Лянчжу.

Китайские и британские археологи пришли к выводу, что до образования древнекитайского государства (Инь) существовали развитые цивилизации. Их представители могли создавать различной сложности возвышения, защищающие заселенные территории от погодных катаклизмов. Информацию предоставили в издании Antiquity. Эксперты просмотрели недавние открытия культуры Лянчжу в сфере археологии и сделали определенный вывод.

Инь – древнекитайское государство, образованное 1600 лет до н.э. Археологи в 1936 году нашли поселение – Лянчжу. Его жители обитали около реки Янцзы. В 1986 году эксперты совершили раскопки. Специалистам удалось найти могилы, где захоронены богачи. Исследования показали, что захороненные находились в гробницах 4800-5300 лет.

Археологам удалось найти дивные платформы, которые могли быть защитой от наводнения. Высота сооружения порой достигла 4 метра, а ширина составляла не меньше 20 метров. Можно сделать вывод, что поселение Лянчжу - одно из старых городов позднего неолита. Жители даже создали водоснабжение.