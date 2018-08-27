Ученые: Жители Финляндии и Норвегии не такие счастливые, как считается

Специалисты выяснили, что на самом деле в «самых счастливых» странах из соответствующего доклада ООН есть скрытые серьезные социальные проблемы.

В марте текущего года ООН презентовала доклад о «самых счастливых» странах мира. В соответствии с документом, самыми счастливыми были признаны жители северных регионов Европы. Возглавили необычный рейтинг Финляндия, Норвегия, Дания и Исландия. Также в первой десятке оказались Швеция и Швейцария. Но недавно ученые опровергли данную статистику. Специалисты выяснили, что жители Финляндии и Норвегии не такие счастливые, как считается.

Ученые из Совета министров Северных стран совместно с коллегами из Исследовательского института счастья в Копенгагене предоставили доклад, в котором доказали, что на самом деле в скандинавских странах существуют серьезные социальные проблемы. Специалисты собирали данные в течение 4 лет – с 2012 по 2016 годы, респондентами стали тысячи жителей северных регионов Европы. Участников исследования просили оценить уровень удовлетворенности жизнью по 10-балльной шкале, где 7 и выше означало счастье, 5 и 6 – неудовлетворенность, а менее 4 – страдание.

Оказалось, что более 12 процентов жителей скандинавских стран не являются счастливыми или даже страдают. Среди людей в возрасте от 18 до 23 лет не удовлетворены своим уровнем жизни 13,5 процентов. Главной причиной этого специалисты назвали низкий уровень благосостояния: безработицу, маленький доход и состояние психического здоровья. Среди пожилых людей несчастливыми оказались 16 процентов. В большинстве случаев причиной тому есть состояние физического здоровья.

Авторы исследования подчеркивают, что, хотя жители стран Северной Европы и считаются самыми счастливыми, на самом деле большинство из них сталкиваются со многими проблемами и страдают.

Виктория Озерова