Цветная схема показывает, в каких областях планеты больше всего морской соли, пыли, сажи в воздухе.

В воздухе, которым мы дышим, есть много примесей, но ученые стараются особенно тщательно следить за уровнем частиц морской соли, пыли и сажи. С этой целью NASA создало карту пылевых облаков, окутывающих Землю. Фиксация движения пылевых масс в атмосфере осуществляется при помощи спутниковых систем наблюдения. На обнародованной схеме отмечены наибольшие места скоплений загрязненного воздуха. При этом голубым цветом отмечены пылевые облака из морской соли, красным – из черного углерода, а фиолетовым – из обычной пыли.

Например, на юге Африки есть большое скопление частиц черного углерода из-за массовых лесных пожаров, а на северной части этого континента есть существенное скопление обычных пылевых частиц в области пустыни Сахара. Отслеживание перемещения пылевых облаков имеет большое знание для метеорологии, экологии и науки в целом.