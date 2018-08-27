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| | NASA создало карту пылевых облаков, окутывающих Землю

NASA создало карту пылевых облаков, окутывающих Землю

Сегодня, 17:13

Цветная схема показывает, в каких областях планеты больше всего морской соли, пыли, сажи в воздухе.

 В воздухе, которым мы дышим, есть много примесей, но ученые стараются особенно тщательно следить за уровнем частиц морской соли, пыли и сажи. С этой целью NASA создало карту пылевых облаков, окутывающих Землю. Фиксация движения пылевых масс в атмосфере осуществляется при помощи спутниковых систем наблюдения. На обнародованной схеме отмечены наибольшие места скоплений загрязненного воздуха. При этом голубым цветом отмечены пылевые облака из морской соли, красным – из черного углерода, а фиолетовым – из обычной пыли.

 Например, на юге Африки есть большое скопление частиц черного углерода из-за массовых лесных пожаров, а на северной части этого континента есть существенное скопление обычных пылевых частиц в области пустыни Сахара. Отслеживание перемещения пылевых облаков имеет большое знание для метеорологии, экологии и науки в целом.


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