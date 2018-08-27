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| | Ученые: Проживание возле парков снижает вероятность рака груди

Ученые: Проживание возле парков снижает вероятность рака груди

Сегодня, 16:02

Опытные онкологи из Испании в ходе исследования обнаружили, что женщины, которые проживают возле парков, значительно реже страдают от опасности рака груди. Результаты анализа были опубликованы в журнале Hygiene and Environmental Health.

Автор исследования доктор Марк Ньювенхайзен подтвердил, что проживание рядом с садами или парками положительно отражается на женском здоровье. Это связано с тем, что на природе женщины меньше испытывают стресс и в целом чувствуют себя лучше. «Данные результаты говорят о необходимости зеленых местностей для человеческого здоровья и показывают, почему зеленые зоны являются важным компонентом городской среды, а не только в виде отдельных регионов», - говорит Ньювенхайзен.

Однако исследование также показало, что женщины, которые живут рядом с сельским хозяйством более подвержены риску рака молочной груди. Дело в том, что на здоровье сильно влияют химвещества, которые применяются на фермах, говорят ученые.


Светлана Славянская

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