Ученые: Проживание возле парков снижает вероятность рака груди

Опытные онкологи из Испании в ходе исследования обнаружили, что женщины, которые проживают возле парков, значительно реже страдают от опасности рака груди. Результаты анализа были опубликованы в журнале Hygiene and Environmental Health.

Автор исследования доктор Марк Ньювенхайзен подтвердил, что проживание рядом с садами или парками положительно отражается на женском здоровье. Это связано с тем, что на природе женщины меньше испытывают стресс и в целом чувствуют себя лучше. «Данные результаты говорят о необходимости зеленых местностей для человеческого здоровья и показывают, почему зеленые зоны являются важным компонентом городской среды, а не только в виде отдельных регионов», - говорит Ньювенхайзен.

Однако исследование также показало, что женщины, которые живут рядом с сельским хозяйством более подвержены риску рака молочной груди. Дело в том, что на здоровье сильно влияют химвещества, которые применяются на фермах, говорят ученые.

Светлана Славянская