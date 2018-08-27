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Ученые NASA стреляли по Нибиру, чтобы спасти Землю от столкновения

Сегодня, 13:45

Канадские средства массовой информации сообщили, что ученые NASA пошли на крайние меры, чтобы обезопасить Землю от столкновения с опасной планетой Нибиру. Люди вынуждены были открыть огонь по загадочному небесному телу.

Сообщается, что специалисты из американского космического агентства NASA стреляли по Нибиру, чтобы спасти все человечество. Только такой метод помог изменить направление движения планеты Х, которая на большой скорости приближалась к Земле. На данный момент футурологи говорят, что человечеству ничего не угрожает, так как Нибиру находится на безопасном расстоянии.

Напомним, что ранее американский уфолог сделал сенсационное заявление, когда сказал, что президент России Владимир Путин знает о существовании пришельцев из Нибиру и покрывает их.


Светлана Славянская

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