Ученые рассказали, как диета влияет на настроение мужчин и женщин

Из-за определенного стиля питания мужчины могут стать более беспокойными, сообщают эксперты.

Ученые из США рассказали, как диета влияет на настроение мужчин и женщин. Оказывается, что переход на «западный» стиль питания может сделать представителей сильного пола более беспокойными, но средиземнорская диета в прямом смысле осчастливит дам. Дело в том, что представительницам прекрасного пола для хорошего настроения необходимо большее разнообразие нутриентов в рационе, а мужчины в подобном не нуждаются. Если в диете много калорий, но мало полезных для работы мозга нутриентов, то женщина может стать более разраженной.

Кроме того, эксперты выяснили, что употребление фаст-фуда способствовало развитию психологических заболеваний, и чаще всего это появлялось среди мужчин. Хоть мужчинам не нужно большое количество нутриентов, определенный их уровень все же следует поддерживать, а в фаст-фуде этих микроэлементов нет вовсе. При условии отсутствия нутриентов, значительно хуже происходит сборка сигнальных молекул в мозге, что приводит к тяжелым нарушениям его функционирования.

В таких условиях, фастфуд и вовсе противопоказан женщинам, так на малое количество нутриентов они реагировали и при относительно нормальном питании.