«Секс-киллер»: Пары, проводящие вечера за ТВ, на 6% меньше занимаются сексом

Различные электронные устройства отвлекают людей друг от друга, внушая им ложное чувство заинтересованности.

Ученые полагают, что человечество уже практически готово сделать последний шаг, «заменив человеческое общение его электронным аналогом». Об этом свидетельствуют следующие данные, как оказалось, тяга к интимным отношениям среди людей, владеющих телевизорами, сократилась на 6%. Так что пары, проводящие совместные вечера за просмотром ТВ, меньше занимаются сексом, чем влюбленные, уделяющие это время друг другу.

Эти показатели могут многократно увеличиться, ведь они являются не самыми «свежими», так как были получены еще в 2010 году. В настоящее время процент людей, отказавшихся от интима ради просмотра телевизора, будет выглядеть еще более пугающим, однако звание настоящего «секс-киллера» досталось смартфону. Этот аппарат широко распространен во всем мире и его может позволить себе практически каждый человек, поэтому он способен окончательно разрушить сексуальную жизнь пар.

Согласно результатам исследования, на интимные отношения партнеров не влияют такие показатели, как доходы, возраст и уровень образования. В свою очередь, регулярный секс имеет ряд преимуществ, включая сжигание калорий, улучшение работы иммунной системы, а также уменьшение дискомфорта во время менструального цикла.

Пойда Анна