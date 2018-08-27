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| | Даешь четырёхдневку: Двухдневные выходные негативно сказываются на здоровье

Даешь четырёхдневку: Двухдневные выходные негативно сказываются на здоровье

Сегодня, 12:01

Человек не успевает отдыхать и производительность его труда падает.

 

После завершения праздников, в период которых количество выходных увеличивается, наблюдается высокая производительность на работе и ряд других положительных последствий. К такому выводу пришли ученые после проведения масштабного опроса. Согласно результатам последних исследований, двухдневных выходных недостаточно для нормального отдыха, более того, дефицит свободного времени способен негативно отразиться на физическом состоянии человека и его настроении. По некоторым данным, недостаточное количество выходных негативно сказывается на здоровье. Это объясняется внутренними часами человеческого тела.

Двухдневные выходные нарушают циркадный ритм, не позволяя человеку восполнить энергетический баланс и как следствие полностью восстановить сил перед новой пятидневной рабочей неделей.

По мнению исследователей, дополнительный выходной день благотворно скажется на продуктивности и эффективности рабочего процесса, поэтому он выгоден не только для сотрудников, но и для начальства, что, на первый взгляд, кажется невероятным.

В рамках эксперимента одна их организаций в Новой Зеландии на два месяца установила четырехдневную рабочую неделю, после которой продуктивность возросла до 78% в сравнении с 54%, зафиксированными во время пятидневки. Кроме того, благодаря нововведению уровень стресса в компании сократился на 7%, а общая удовлетворенность жизнью возросла на 5%.


Пойда Анна

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