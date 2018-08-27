Лекарство от меланомы разрабатывают сотрудники медицинского исследовательского центра имени Блохина. Клинические испытания препарата на людях планируют провести в 2020 году.

Российские ученые создают эффективное средство от рака кожи, призванное выявить уникальные мутации вредных образований на теле пациентов. После обнаружения этих изменений человеку введут специальный препарат, который укрепит иммунитет и заставит организм самостоятельно бороться с опасным недугом. В итоге раковые клетки будут уничтожены, а человек станет здоровым.

Предлагаемый метод базируется на выявлении мутаций в организме человека и синтезировании белков. Неоантигены введут в тело пациента после удаления злокачественной опухоли. Клетки иммунитета связываются с белками из раковых образований и убивают их.

Ученые уже провели эксперименты на мышах и получили положительные результаты. Окажется удачной разрабатываемая вакцина или нет зависит от правильности подбираемых неоантигенов, настраивающих иммунитет против опухоли.

Домбровский Сергей