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| | Российские ученые создают эффективное средство от рака кожи

Российские ученые создают эффективное средство от рака кожи

Сегодня, 12:17

Лекарство от меланомы разрабатывают сотрудники медицинского исследовательского центра имени Блохина. Клинические испытания препарата на людях планируют провести в 2020 году.

 

Российские ученые создают эффективное средство от рака кожи, призванное выявить уникальные мутации вредных образований на теле пациентов. После обнаружения этих изменений человеку введут специальный препарат, который укрепит иммунитет и заставит организм самостоятельно бороться с опасным недугом. В итоге раковые клетки будут уничтожены, а человек станет здоровым.

Предлагаемый метод базируется на выявлении мутаций в организме человека и синтезировании белков. Неоантигены введут в тело пациента после удаления злокачественной опухоли. Клетки иммунитета связываются с белками из раковых образований и убивают их.

Ученые уже провели эксперименты на мышах и получили положительные результаты. Окажется удачной разрабатываемая вакцина или нет зависит от правильности подбираемых неоантигенов, настраивающих иммунитет против опухоли.


Домбровский Сергей

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