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| | Ученые определили оптимальную продолжительность сна

Ученые определили оптимальную продолжительность сна

Сегодня, 12:13

Специалисты провели масштабное исследование и выяснили, что сон менее шести часов и более восьми повышает риск развития проблем сердечно-сосудистой системы, при этом продолжительный сон более опасный для здоровья.

 

Сотрудники Европейского общества кардиологии изучили влияние продолжительности сна на развитие сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от них. Для этого они изучили сведения более 10 осмотров одного миллиона человек без проблем с сердцем. Наблюдение за состоянием здоровья людей велись более девяти лет. На это время ученые разделили респондентов на три группы: тех, кто спит более восьми часов в сутки, менее шести часов и от шести до восьми. Так специалисты определили оптимальную продолжительности сна. Ученые выяснили, что сон менее шести часов в сутки повышает риск развития инсульта и ишемической болезни сердца на 11 процентов. Но более опасным для здоровья оказался сон более восьми часов в сутки, он повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 33 процента.

Автор исследования доктор Эпайминондас Фонтас предупредил, что непродолжительный сон в течение долгого времени не нанесет серьезного вреда здоровью, но «пересыпаний» следует избегать.


Виктория Озерова

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