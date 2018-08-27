Ученые определили оптимальную продолжительность сна

Специалисты провели масштабное исследование и выяснили, что сон менее шести часов и более восьми повышает риск развития проблем сердечно-сосудистой системы, при этом продолжительный сон более опасный для здоровья.

Сотрудники Европейского общества кардиологии изучили влияние продолжительности сна на развитие сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от них. Для этого они изучили сведения более 10 осмотров одного миллиона человек без проблем с сердцем. Наблюдение за состоянием здоровья людей велись более девяти лет. На это время ученые разделили респондентов на три группы: тех, кто спит более восьми часов в сутки, менее шести часов и от шести до восьми. Так специалисты определили оптимальную продолжительности сна. Ученые выяснили, что сон менее шести часов в сутки повышает риск развития инсульта и ишемической болезни сердца на 11 процентов. Но более опасным для здоровья оказался сон более восьми часов в сутки, он повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 33 процента.

Автор исследования доктор Эпайминондас Фонтас предупредил, что непродолжительный сон в течение долгого времени не нанесет серьезного вреда здоровью, но «пересыпаний» следует избегать.

Виктория Озерова