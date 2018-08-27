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| | Недостаток сна у мужчин удваивает риск сердечно-сосудистых заболеваний - учёные

Недостаток сна у мужчин удваивает риск сердечно-сосудистых заболеваний - учёные

Сегодня, 09:26

Мужчины среднего возраста сильнее подвержены пагубному влиянию на сердечно-сосудистую систему, если спят менее пяти часов в день.

Новое исследование, представленное на Ежегодном Конгрессе Европейского Общества Кардиологов, затронуло тему недостатка сна у мужчин среднего возраста. Оказалось, что сон меньше пяти часов удваивает риск сердечно-сосудистых заболеваний в течение следующих двух десятилетий. Автор исследования Моа Бенгтссон из Гётеборгского университета в Швеции заявила, что люди с активной жизнью зря считают сон пустой тратой времени.

Мужчины с наименьшей продолжительностью сна в 50 лет в два раза чаще обращались к врачу с жалобами на болезни сердца в 71 год, чем те, кто спал 7-8 часов в день. В исследовании также учитывались другие факторы риска, включая высокое кровяное давление, диабет, ожирение, курение и низкую физическую активность.  

Моа Бенгетссон рассказала, что корреляция продолжительности сна и состояния сердца и сосудов аналогична влиянию курения или диабета на организм. Профессор отметила, что наблюдения основаны лишь на выводах и точного заключения дать нельзя. Однако учёный уверена, что хороший сон улучшает иммунную систему и положительно влияет на настроение человека.   


Яна Белова

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