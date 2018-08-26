Ученые узнали, как эротические фантазии влияют на личную жизнь

Для этого экспертам пришлось изучить сокровенные мечтания 100 израильских студентов.

Израильским ученым из медицинского центра Герцлия удалось узнать, как эротические фантазии влияют на реальную личную жизнь. Результаты интересного эксперимента публикует Personality and Social Psychology Bulletin.

Специалисты обратились за помощью к 100 студентам, которые описывали сексуальные фантазии в дневниках. Через 21 день светила науки подвели итоги исследования.

Оказалось, что люди, в чьих сладострастных фантазиях фигурирует партнер, могут иметь шансы на долгие и гармоничные отношения. А участники, мечтавшие о каком-то другом человеке, подвержены охлаждению к своему благоверному.

Иными словами, фантазии о партнере оказывают серьезное влияние на отношения. Чем больше человек воображает возлюбленного, тем крепче любовь и сильнее сексуальное влечение.

Татьяна Преображенская