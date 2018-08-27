Ученые: Компьютерные игры доводят детей до тромбоза

Неподвижный образ жизни становится причиной появления старческих болезней у несовершеннолетних.

Ученые из Новой Зеландии провели исследования и выяснили, что компьютерные игры доводят детей до тромбоза – недуга, при котором в кровеносных сосудах образуются сгустки крови. В последствии это заболевание становится причиной смерти. Ранее тромбоз диагностировали исключительно пожилым людям. Сейчас всё чаще он появляется у несовершеннолетних. Дети слишком много времени проводят перед телевизором и за компьютерными играми. В итоге их ноги находятся в бездействии. Поэтому у несовершеннолетних и возникают проблемы с сосудами.

Профессор Ричард Бисли из НИИ Новой Зеландии обеспокоен подобной статистикой. Многие подростки находятся в группе риска по предрасположенности к тромбозу. В прошлом об этом не могло идти речи. Сейчас дети ведут малоподвижный образ жизни. Они предпочитают современные гаджеты прогулке на улице. В итоге их здоровье оставляет желать лучшего.

Согласно статистике, в Британии от легочной эмболии и тромбоза каждый год умирают 2000 человек. Число молодежи с этими заболеваниями возрастом от девяти до 18 лет увеличилось в два раза, относительно показателей в прошлом.

Домбровский Сергей