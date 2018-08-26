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| | Американские уфологи обнаружили НЛО в виде космического червя

Американские уфологи обнаружили НЛО в виде космического червя

Сегодня, 19:14

Очередной НЛО загадочной формы шокировал американцев, когда появился среди ясного неба в штате Техас. Уфологи заявили, что длинная форма непознанного космического объекта указывает на его уникальность.

Американские уфологи в городе Амхерст смогли обнаружить и зафиксировать на видео странный НЛО продолговатой формы. Пользователи Сети уже успели окрестить корабль пришельцев «космическим червем». Многие интернет-пользователи скептически отнеслись к инородному объекту в небе и пытались найти ему логическое объяснение.

Однако охотники за НЛО остались непоколебимы, продолжив утверждать, что странный вид НЛО лишь подчеркивает его уникальность. Напомним, недавно ученые пришли к выводу, что активность НЛО связана с приближением планеты Нибиру.


Светлана Славянская
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