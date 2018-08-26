Виагра привела к увеличению количества смертей в Великобритании

Данный негативный эффект наблюдается после легализации препарата на территории стран, которая позволяет продавать маленькие голубые таблетки без рецепта. Число смертей впервые достигло рекордной отметки после 1999 года.

Согласно статистике, обнародованной агентством по урегулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения, активное вещество в составе Виагры, именуемое силденафил, поспособствовало гибели 19 человек за год. Причинами, вызвавшими большинство смертей, стали проблемы с сердцем, в том числе расстройство коронарной артерии, аритмия, а также сердечная недостаточность.

Медики не смогли остановить начавшуюся «эпидемию», поскольку необходимые данные были получены лишь после того, как миллионы голубых таблеток продали по всей стране. Более того, они считали нерациональным легализацию Виагры, поскольку ее следует принимать лишь строго по назначению. Опасность данного препарата подтверждает старая статистика, в соответствии с которой, начиная с 1998 года, из-за него в общей сложности скончалось 166 человек, а в 1999 году – 44 человека.

Кроме сердечных недугов употребление Виагры грозит проблемами с желудочно-кишечным трактом, ухудшением зрения и нервными расстройствами. Основная масса тех, кто заявил о побочных эффектах лекарства, были мужчины в возрасте от 50 до 60 лет.

Несмотря на пугающую статистику, Виагра считается наиболее действенным средством, способным справиться с эректильной дисфункцией, однако его необходимо принимать исключительно по рекомендации врача. По мнению медиков, этот препарат подходит 21% мужского населения Великобритании, поскольку в их случае он даст правильный эффект и не нанесет вреда здоровью.

Пойда Анна