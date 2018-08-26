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| | Ученые обнаружили в Черном море затонувшую фракийскую крепость V века

Ученые обнаружили в Черном море затонувшую фракийскую крепость V века

Сегодня, 18:11

Древнее строение нашли на острове Сен-Томас на побережье Болгарии.

 

Экспедиция по поиску артефактов началась этим летом. Во время исследования ученые обнаружили в Черном море затонувшую крепость, построенную в V веке и средневековый монастырь. В этом же месте нашли амфоры и прочую древнюю утварь. Археологи предполагают, что в прошлом старинные кубки использовали в жертвоприношениях. На месте обнаружения артефактов находятся две ритуальные ямы, а затем там увидели разрушенные древние поселения. Ученые пытаются выяснить, по какой причине затонула фракийская крепость.

На этот счет у специалистов имеется парочка гипотез. Согласно одной из них, в прошлом континент и Сен-Томас соединялся перешейком. В Средние века уровень моря поднялся, и вода поглотила жилища людей. Исследователи собираются найти в Черном море более древние ритуальные ямы, о которых рассказывают сотрудники музея в Софии. Фракийцы упоминаются в произведениях Гомера. Сейчас часть территории древнего государства располагается в Болгарии.


Домбровский Сергей
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