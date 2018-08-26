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| | Ученые: Травяные сборы вредят организму

Ученые: Травяные сборы вредят организму

Сегодня, 16:39

По эффекту травяные сборы сопоставимы с медицинскими препаратами, поэтому употреблять их можно только после консультации с врачом.

 

Ученые решили опровергнуть слухи о вреде листовых чаев. Фейковую информацию распространяет натуропат Лиза Гай. Она рекламирует травяные сборы, хотя на самом деле они вредят организму. Такое заявление сделали врачи, ссылаясь на научную литературу и собственный опыт. Листовой чай абсолютно безвреден для организма, только если не говорить о товаре, продаваемом в одноразовых пакетиках. В случае с травяными сборами можно жестоко обмануться и получить вместо пользы проблемы, поскольку они по силе воздействия сопоставимы с медицинскими препаратами.

В качестве примера врачи приводят ромашку. Это растение нельзя употреблять ежедневно, поскольку желчный пузырь перестанет нормально сокращаться и не сможет вытолкнуть желчь. Регулярные отвары из ромашки способны довести человека до «малокровия». Постоянное употребление липы угнетает почки. Зверобой, мята, календула – эти растения являются настоящими лекарствами и сильно влияют на организм. Ученые рекомендуют отдавать предпочтение крупнолистовым чаям, а не травяным сборам.


Домбровский Сергей
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