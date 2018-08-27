Медики составили топ-3 самых опасных болезней XXI столетия

Чаще всего люди умирают от сердечно-сосудистых недугов, показатели исчисляются десятками миллионами пациентов в год.

Врачам удалось составить топ-3 самых опасных болезней XXI столетия. Примерно 18-20 миллионов человек умирает в год от болезней сердца, инфарктов и инсультов. Второй пункт списка занимает онкология. Медики считают, что в большей части эпизодов ее развитие связывается с плохим и неправильным питанием и ухудшением экологии. Замкнул топ-3 ВИЧ. Вакцинация способна защитить людей, но всего около 30% пациентов.

Ранее сообщалось о научной разработке уфимских ученых, создающих препарат, который сможет предугадывать сердечно-сосудистые заболевания. Новая программа позволит установить правильную тактику лечения людей с высоким риском развития повторных инфарктов, сердечной недостаточности и нарушений ритма.

Никита Готский