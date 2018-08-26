Зонд OSIRIS-REx впервые сфотографировал и передал на Землю снимки астероида Бенну

Ученые считают этот объект потенциально опасным для нашей планеты, поэтому они сконструировали космический аппарат и отправили его к орбите Солнца.

Зонд OSIRIS-REx впервые за два года после запуска сфотографировал астероид Бенну. Этот объект заинтересовал астрономов, поскольку он представляет потенциальную опасность для Земли. Аппарат передал на нашу планету снимки астероида. Бенну находится в том месте, где и ожидали его увидеть ученые. Для исследователей этот факт является настоящим вознаграждением за усердную работу. Предположения специалистов относительно местонахождения астероида подтвердились.

OSIRIS-REx запущен в рамках программы New Frontiers. Помимо этого зонда для выполнения миссии разрабатывали еще два аппарата. Устройство оснащено современным оборудованием, среди которого качественные камеры, спектрометры и приборы для определения расстояния.

Когда OSIRIS-REx выйдет на орбиту Солнца, где вращается Бенну, он возьмет грунт на астероиде и передаст пробы на Землю. Первые пять снимков опасного для Земли космического объекта зонд сделал 17 августа. Изучение грунта Бенну приблизит ученых к разгадке тайны возникновения Солнечной системы.

Домбровский Сергей