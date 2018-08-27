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| | Медики назвали идеальное время для потребления пищи

Медики назвали идеальное время для потребления пищи

Сегодня, 02:30

Наиболее подходящее время для поедания любимых продуктов - первые десять часов после пробуждения. Выходить за эти рамки крайнее нежелательно, так как организм должен успеть переварить провизию и успеть отдохнуть.

Научные сотрудники Института биологических исследований в Далласе заявили, что человеческий организм лучше всего работает, если концепция питания ориентируется на циркадный ритм. Ученые провели опыт на мышах, дабы доказать свою теорию. Грызунов разделили на две группы, которую кормили жирной едой. Первая ела в самое разное время, а вторая поглощала ее только в первые восемь-десять часов после сна. В итоге у тех мышей, которые потребляли продукты когда хотели, вскоре появились ожирение и диабет, а также кишечные заболевания. Вторая группа могла похвастаться полным отсутствием болезней.

Ранее ученые назвали один из самых вредных продуктов питания. Им оказалось кокосовое масло, состоящее из жирных кислот, которые способны повредить коронарные артерии.


Никита Готский
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