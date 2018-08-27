В Китае обнаружили два вида необычных динозавров

Найденные кости относятся к виду альваресзавров и теперь многое могут рассказать об эволюции данных доисторических существ.

Останки одного из существ, жившего на территории современного Китая 80 миллионов лет назад, раскопали на северо-западе республики, другой вид нашли во Внутренней Монголии. В процессе работы археологам удалось даже восстановить внешность хищников.

Обнаруженные динозавры жили в Китае в период нижнего мела и являются переходным звеном между альваресзаврами и Haplocheirus. Скелеты помогли восполнить имевшийся прежде пробел в 70 миллионов лет эволюции древних ящеров.

Немного ранее в Якутии палеонтологи нашли останки жеребенка ленской лошади, которые находились в скоплениях льда в течение почти 40 000 лет. Благодаря очень хорошо сохранившемуся животному ученые собираются подробно изучить рацион питания и образ жизни зверя.

Никита Готский