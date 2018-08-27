Ученые нашли связь между морщинами на лбу и сердечно-сосудистыми болезнями

Изменения в возрасте не всегда являются методом оценки развития возможных заболеваний организма.

На форуме Европейского кардиологического общества в немецком Мюнхене медики заявили, что глубокие морщины на лбу могут указывать на имеющиеся проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой. Пока ученые не смогли обнаружить причины такого взаимодействия, лишь теоретически предположив, что речь идет об атеросклерозе.

Этот недуг является одним из главных факторов, который способствует появлению сердечных приступов или другим проблемам со здоровьем схожего характера, а также переменам в белке коллагена, что играет в возникновении складок на лице. По данным исследователей, с возрастом люди больше рискуют «подхватить» болезнь сердца, но активный и здоровый образ жизни и регулярные походы к врачу помогут смягчить опасность.

Дабы сосуды положительно функционировали даже в старости, ученые предлагают поглощать в пищу ряд продуктов, среди которых чеснок, виноград, рыбу и некоторые другие. Первый, например, полезен для профилактики кальцификации коронарной артерии, второй предотвращает скопление бляшек на стенках сосудов, а рыба и клюквенный сок отлично очищают артерии от жиров.

Никита Готский