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| | Ученые выяснили, чем могут быть опасны чрезмерно умные и красивые люди

Ученые выяснили, чем могут быть опасны чрезмерно умные и красивые люди

Сегодня, 14:44

Выводы сделали специалисты из Австралии после исследования.

 

Австралийские ученые после проведенного исследования заявили, что чрезмерные положительные качества отталкивают от человека противоположный пол и могут привести к одиночеству. Участники эксперимента должны были оценить некоторые качества: доброту, ум, покладистость и внешность. Оказалось, данные качества важны, но женщины предпочитают не выбирать сильно красивого и умного партнера.

Специалисты говорят, что такая тенденция связана с тем, что люди боятся чего-то особо хорошего. Умный человек вызывает у окружающих чувство незащищенности. Покладистость воспринимается, как нерешительность и неуверенность. Результат исследования привел к выводу, что во время постройки отношений доброта, ум и красота не играют большую роль.


Анна Котова
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