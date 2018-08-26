Ученые выяснили, чем могут быть опасны чрезмерно умные и красивые люди

Выводы сделали специалисты из Австралии после исследования.

Австралийские ученые после проведенного исследования заявили, что чрезмерные положительные качества отталкивают от человека противоположный пол и могут привести к одиночеству. Участники эксперимента должны были оценить некоторые качества: доброту, ум, покладистость и внешность. Оказалось, данные качества важны, но женщины предпочитают не выбирать сильно красивого и умного партнера.

Специалисты говорят, что такая тенденция связана с тем, что люди боятся чего-то особо хорошего. Умный человек вызывает у окружающих чувство незащищенности. Покладистость воспринимается, как нерешительность и неуверенность. Результат исследования привел к выводу, что во время постройки отношений доброта, ум и красота не играют большую роль.

Анна Котова