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Учёные разработали безопасный метод для борьбы с сердечным приступом

Сегодня, 14:08

На заседании Европейского общества кардиологов учёные из Орхусского университета в Дании заявили, что есть возможность избежать некоторых ненужных процедур.

Такой способ борьбы позволит ускорить и упростить диагностику, избежав дополнительных инвазивных тестов. По словам ведущего автора, доктора Бйарна Линда Норгаарда, механизм достаточно безопасный. Он может применяться для того, чтобы определить, у каких пациентов боль в груди возникает из-за забитых коронарных артерий. Это заболевание напрямую связано с сердечным приступом, если из-за заблокированной артерии прекратится кровоток к сердцу.

В основном, для диагностики ранее использовался метод компьютерной томографической ангиографии, который позволял определить степень сужения артерии (стеноза). Далее применяется инвазивная техника для оценки препятствия стеноза кровотоку. Датские специалисты разработали методику, которая заменит именно эту технику.

Название способа – FFRCT, он основан на анатомической информации из стандартных коронарных CTA-сканов, которая в дальнейшем рассчитывается по специальному математическому алгоритму. Эксперты отмечают, что до того, как разработка будет применяться в диагностике, понадобится не менее трёх лет интенсивных клинических исследований. Ранее учёные заявили о пользе умеренного употребления алкоголя для противодействия сердечному приступу.


Ирина Летинская
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