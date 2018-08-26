Эксперт: Человечество не спасется после атаки гуманоидов из Нибиру

Недавно уфологи сделали шокирующее предсказание, сказав, что гуманоиды из тайной планеты Нибиру нападут на жителей Земли. Британский эксперт Ник Поуп заявил, что человечество не сможет выжить после смертельной атаки.

Экс-сотрудник Министерства обороны Великобритании Ник Поуп заявил о неготовности человечества отразить атаку гуманоидов. Более того, эксперт считает, что люди не спасуся из-за политики властей, который уже сейчас не думают обезопасить страну от нападения агрессивных инопланетян. Поуп заявил, что не удивлен сообщению сластей Германии и Великобритании о том, что они не готовятся к атаке пришельцев.

Именно это и погубит людей, так как в самый ответственный момент власти уже не смогут препятствовать Апокалипсису, который случится на Земле из-за жителей Нибиру, считает эксперт. Напомним, что футурологи предсказали конец света с 2060 года.

Светлана Славянская