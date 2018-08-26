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| | Эксперт: Человечество не спасется после атаки гуманоидов из Нибиру

Эксперт: Человечество не спасется после атаки гуманоидов из Нибиру

Сегодня, 12:56

Недавно уфологи сделали шокирующее предсказание, сказав, что гуманоиды из тайной планеты Нибиру нападут на жителей Земли. Британский эксперт Ник Поуп заявил, что человечество не сможет выжить после смертельной атаки.

Экс-сотрудник Министерства обороны Великобритании Ник Поуп заявил о неготовности человечества отразить атаку гуманоидов. Более того, эксперт считает, что люди не спасуся из-за политики властей, который уже сейчас не думают обезопасить страну от нападения агрессивных инопланетян. Поуп заявил, что не удивлен сообщению сластей Германии и Великобритании о том, что они не готовятся к атаке пришельцев.

Именно это и погубит людей, так как в самый ответственный момент власти уже не смогут препятствовать Апокалипсису, который случится на Земле из-за жителей Нибиру, считает эксперт. Напомним, что футурологи предсказали конец света с 2060 года.


Светлана Славянская
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