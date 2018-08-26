Эксперты: Видеоигры прививают подросткам любовь к классической музыке

Желание ощутить себя в шкуре любимого персонажа из видеоигры толкает подростков к прослушиванию классической музыки.

Руководитель британского Королевского симфонического оркестра Джеймс Уильямс уверен, что игры сильнее всего прививают подросткам любовь к классической музыке. Согласно опросу, сильное воздействие на вкусовые предпочтения также оказывают фильмы и сериалы. Разработчики видеоигр стараются создать антураж в виртуальном мире и сделать узнаваемую мелодию, поэтому выделяют немаленькие деньги на создание классических саундтреков. Одним из самым популярных композиторов является Нобуо Уэмацу, написавший музыкальное сопровождение к культовой серии игр Final Fantasy.

В 2018 году Джеймс Уильямс вместе с оркестром работал над созданием саундтрека для игры для Play Station. Эксперт понимает, что такой формат не все могут признать. Однако Уильямс убеждён, что это никак уменьшает заслуги Моцарта или Бетховена перед человечеством. Музыкант уверен, что музыка должна идти в ногу со временем и развиваться.

Сотрудники посвящённого играм веб-сайта IGN говорят, что компьютерные игры могут продвигать классическую музыку в массы. Уже сейчас порталы с классической музыкой пишут о том, что их аудитория 13-17 лет резко возросла. А в 2015 году 12 саундтреков из видеоигр попали в ежегодный рейтинг 300 лучших классических произведений по версии британской радиостанции Classic FM.

Яна Белова