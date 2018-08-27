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| | Уфологи: Нибиру предотвратит апокалипсис на Земле

Уфологи: Нибиру предотвратит апокалипсис на Земле

Сегодня, 06:20

Споры о Планете X не утихают до сих пор. Исследователи космоса выдвинули альтернативную версию развития событий после столкновения Земли с этим объектом.

 

По мнению одних уфологов, произойдет настоящая катастрофа и человечество перестанет существовать. Сторонники альтернативной теории предполагают, что Нибиру предотвратит апокалипсис и на Земле начнется новая эра. Люди изменят мышление: станут честнее, добрее, справедливее. Трансформации произойдут из-за контактов с жителями Нибиру. Сейчас ученые говорят о приближении Армагеддона. Причиной конца света называют глобальное потепление, ухудшение экологии из-за дальнейшего вмешательства человека в естественные процессы.

Существует предположение, что техническое развитие сделает людей рабами роботов. На данный момент медицина интенсивно развивается вместе с технологиями. По мнению футурологов, настанет момент, когда потерявший в аварии конечности инвалид приобретет конкурентное преимущество перед здоровым человеком, поскольку протезы будут лучше справляться с возложенными на них задачами, нежели руки и ноги, полученные от природы.

Сторонники альтернативной теории не верят в столкновение Земли с Нибиру. Уфологи убеждены, произойдет культурный обмен, жители Планеты X воздействуют на сознание людей и изменят его в лучшую сторону. Это предотвратит апокалипсис и человечество станет жить дальше еще лучше, чем прежде.


Домбровский Сергей
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