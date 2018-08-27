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| | В Челябинске школьник обнаружил жертвенное захоронение язычников

В Челябинске школьник обнаружил жертвенное захоронение язычников

Сегодня, 05:40

Об удивительной находке рассказал местный подросток. Он также нашел конскую упряжь времен Средних веков.

 

В Челябинске семиклассник во время прогулки по лесу обнаружил металлический предмет странной формы. Удила находились в яме, выкопанной в лесу на случай пожара. Школьник отдал находку своему педагогу, вскоре выяснилось, что ее возраст составляет около пятисот лет. Археологи считают, что обнаруженная конская упряжь относится к Гуннской эпохе, она могла быть фрагментом жертвенного захоронения язычников.

В том же месте историки нашли старинные пластины, которые в давние времена применялись как ножи, а также медные браслеты. После изучения найденные раритетные элементы передадут в музей истории Южного Урала.

Несколько дней назад в Кении нашли захоронение возрастом около пяти тысяч лет. Людей хоронили близко друг к другу, при этом каждый из них имел свой склеп. После заполнения ямы, строители покрыли ее камнями и поместили там огромные мегалитические столбы. По мнению ученых. На кладбище африканцы не только предавали земле мертвых, но и встречались для обмена данных и возобновления социальных связей.


Никита Готский
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