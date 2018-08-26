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| | Ученые: Избавиться от жира на животе поможет «сердечная» диета

Ученые: Избавиться от жира на животе поможет «сердечная» диета

Сегодня, 12:11

Суть диеты заключается в том, чтобы уменьшить количество употребляемого жира и увеличить количество продуктов с клетчаткой.

 

Американские ученые пришли к выводу, что «сердечная» диета поможет избавиться от жира на животе. Помимо клетчатки при такой диете рекомендуется употреблять продукты, которые содержатся в средиземноморской диете. Например, оливковое масло, злаки и рыба. Такие продукты несут пользу сердцу. Ученые говорят, что любой лишний вес на животе может привести к болезням сердечно-сосудистый, метаболического синдрома, а также может появиться диабет.

По последним данным, 54% жителей США болеют абдоминальным ожирением. К таким людям относятся женщины, талия которых свыше 86 сантиметров, и мужчины, охват живота которых больше 100 сантиметров.


Анна Котова
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