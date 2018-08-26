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| | Врачи рассказали о первых признаках рака простаты

Врачи рассказали о первых признаках рака простаты

Сегодня, 12:13

При наличии названных симптомов необходимо срочно обратиться в больницу.

 

Первыми признаками рака простаты являются: изменение процесса мочеиспускания – позывы возникают чаще, кровь в сперме или моче, боль и онемение в пояснице. Врачи рассказали, что наличие последнего симптома свидетельствует о метастазах. На данной стадии бороться с недугом практически не представляется возможным. Каждый восьмой гражданин США страдает раком простаты. В группу риска входят пожилые люди, предпочитающие малоподвижный образ жизни и высококалорийную пищу. Причиной рака предстательной железы может стать работа на вредном производстве, инфекции, нарушение функционирования эндокринной системы, генетическая предрасположенность.

Физическая активность, овощи, фрукты, орехи и рыба являются отличными средствами профилактики этой болезни. Ученые напоминают, от рака простаты защитит ультрафиолет. Жители южных стран на порядок реже страдают этим недугом, чем северяне. Немаловажным фактором, воздействующим на предстательную железу, являются вредные привычки. Отказ от алкоголя и курения сделает организм здоровее.


Домбровский Сергей
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