26 августа Меркурий, Венера и полная Луна будут видны невооруженным глазом

За лето 2018 года у людей была возможность наблюдать такие астрономические явления, как «кровавое» затмение и поток Персеиды. Но астрономы сообщили о еще одном редком событии.

26 августа все любители звёзд и космоса смогут увидеть за один день Меркурий, Венеру и полную Луну. Ближайшая к Солнцу планета появится на небе около 5 часов утра и в следующий раз покажется только в июне 2019 года, а затем - лишь в 2032 году. Само появление Меркурия - довольно редкое событие, повторяющееся 13 раз в 100 лет. Для тех, кто решит наблюдать за явлением, планета предстанет в виде небольшой желтой точки, которая будет видна невооруженным глазом.

Примечательно и то, что 26 августа на небе расположатся сразу три космических тела. Появление Венеры не является уникальным событием, которое могут наблюдать люди – она появляется на небосводе практически каждый день. Но наблюдать первую и вторую планеты Солнечной системы одновременно удаётся не часто. Также астрономический парад дополнен тем, что Луна в этот день будет полной.

Соломон Эспи