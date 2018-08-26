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| | В США станут производить пиво с марихуаной

В США станут производить пиво с марихуаной

Сегодня, 13:29

Производитель готов инвестировать четыре миллиарда долларов в свой проект, который поспособствует легализации вещества в Северной Америке.

 

Компания из США Constellation Brands собирается заключить сделку с канадским производителем медицинской марихуаны Canopy Growth, перечислив на ее счет миллиарды долларов для реализации проекта по варке пива с марихуаной. Американская фирма сотрудничает со своим канадским партнером уже больше года, благодаря чему Canopy Growth смогла увеличить свой доход до одного миллиарда «зеленых».

Канадцы считают сотрудничество очень перспективным, потому как инновации в сфере производства алкогольной продукции всегда воспринимались положительно. Другим брендом, который тоже будет варить пиво с добавлением марихуаны, станет Moison Coors Brewing, подписавший договор с The Hydropothecary Corp.

Ныне рынок спиртной продукции переживает не лучшее время. Некоторые компании регистрируют снижение продаж пива четвертый квартал подряд, процент любителей выпить находится на самом низком уровне за всю историю. По данным исследований, люди постепенно охладевают к алкоголю и больше стремятся к здоровому образу жизни.


Никита Готский
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