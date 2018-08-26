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| | NASA выложило в Сеть фото «космического глаза» в созвездии Центавра

NASA выложило в Сеть фото «космического глаза» в созвездии Центавра

Сегодня, 12:29

Американское агентство опубликовало снимок, сделанный телескопом «Хаббл».

 

NASA выложило в Сеть фото планетной туманности NGC-3918 – светящегося облака в созвездии Центавра. На снимке запечатлен «космический глаз». Именно так назвали объект астрономы. Созвездие Центавра располагается на расстоянии 4900 световых лет от нашей планеты. Ученые поразила форма NGC-3918. Эта туманность выглядит как глаз. Объект имеет прозрачную внешнюю оболочку.

Физики объяснили, что туманности типа NGC-3918 живут несколько десятков тысяч лет. По космическим меркам это очень недолго. Созвездие Центавра известно с древних времен. Его могут увидеть жители южных районов России. Самая яркая звезда в Центавре называется Ригель Кентаурус.

В этом космическом объекте находится самое холодное место в видимой Вселенной. Речь идет о туманности Бумеранг. NGC-3918 выделяется своей необычной формой, но в созвездии Центавра еще имеется NGC-5128. Эту туманность пересекает темная полоса пыли, возникшая из-за столкновения со спиральной галактикой.


Домбровский Сергей
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