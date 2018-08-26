NASA: Невидимые вредные вещества уничтожат кислород на Земле

Подобная перспектива грозит тем, что в скором времени на планете «нечем будет дышать».

Пыльные облака, в составе которых присутствуют вредоносные химические элементы, производимые крупными предприятиями, и углеродная сажа, опоясывают Землю. Особая опасность этих облаков заключается в другом. Как оказалось, в их формировании принимают участие не только заводы, но и различные природные катаклизмы, в том числе ураганы, цунами и лесные пожары.

Ученые NASA начали бить тревогу, когда получили снимки Земли из космоса, представляющие собой своеобразную карту, показывающую уровень опасности, который достиг критической отметки. Влияние невидимых веществ распространяется как на людей, так и на климат. Последний может серьезно измениться в ближайшем будущем, что грозит уничтожением всего живого.

По словам специалистов, облака, сформированные благодаря природным катаклизмам, менее губительны, чем те, которые являются последствиями человеческой деятельности. Наибольшее влияние пыльные облака способны оказать на население Африки, западной и северной части США, Индонезии, Индии и центральной России.

Пойда Анна