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| | Ученые: С возрастом у людей меняется восприятие звуков

Ученые: С возрастом у людей меняется восприятие звуков

Сегодня, 09:45

Для подтверждения теории ученые провели опыт, где протестировали эффект Макгурка во время получения разных типов информации.

 

Научные сотрудники Ноттингемского университета выяснили, что доминирование визуального канала восприятия данных формируется с возрастом. Чем старше становятся люди, тем чаще им слышится то, чего нет в действительности.

Исследователи пригласили для участия в эксперименте разные группы людей и показывали им женщину, произносившую один и з трех слогов: «ba», «da» и «ga». Сложность заключалась в том, что звуковая дорожка как соответствовала, так и не соответствовала произнесенному. Услышав тот или иной звук, люди давали аудиторно похожие ответы, к примеру, «da» и «tha» могли рассматриваться как один слог.

Выяснилось, что с возрастом эффект Макгурка набирает обороты. Взрослые участники рассказали, что слышали "da", когда слог «ga» озвучивался немного по-другому (47%), тогда как у детей-респондентов такой показатель был поменьше 37%. С годами становилось больше число верно распознанных визуальных стимулов, но снижалась правильность распознавания слуховых данных.


Никита Готский
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