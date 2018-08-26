Ученые: С возрастом у людей меняется восприятие звуков

Для подтверждения теории ученые провели опыт, где протестировали эффект Макгурка во время получения разных типов информации.

Научные сотрудники Ноттингемского университета выяснили, что доминирование визуального канала восприятия данных формируется с возрастом. Чем старше становятся люди, тем чаще им слышится то, чего нет в действительности.

Исследователи пригласили для участия в эксперименте разные группы людей и показывали им женщину, произносившую один и з трех слогов: «ba», «da» и «ga». Сложность заключалась в том, что звуковая дорожка как соответствовала, так и не соответствовала произнесенному. Услышав тот или иной звук, люди давали аудиторно похожие ответы, к примеру, «da» и «tha» могли рассматриваться как один слог.

Выяснилось, что с возрастом эффект Макгурка набирает обороты. Взрослые участники рассказали, что слышали "da", когда слог «ga» озвучивался немного по-другому (47%), тогда как у детей-респондентов такой показатель был поменьше 37%. С годами становилось больше число верно распознанных визуальных стимулов, но снижалась правильность распознавания слуховых данных.

Никита Готский