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| | Школьный секретарь сфотографировала чудовище Лох-Несса

Школьный секретарь сфотографировала чудовище Лох-Несса

Сегодня, 09:23

Туристы заметили неизвестное создание во время экскурсии в замок Уркхарт, который находится на побережье легендарного озера.

 

Школьный секретарь из Канады во время путешествия с семьей по Шотландии стала свидетелем появления в водах Лох-Несса некоего странного существа, пускавшего пузыри под водой. Женщина утверждает, что странный объект то уходил на глубину, то выныривал снова на поверхность.

 

Туристка отметила, что при этом моментально вспомнила легенду о лох-несском чудовище. По ее словам, существо располагалось не так далеко от берега: почти в 50 метрах от замка. Именно здесь чаще всего видели подводного монстра. «Я верила в Несси до этого, поэтому сильно взволновалась, когда заметила нечто странное в воде», делится впечатлениями туристка. Она говорит, что ее близкие с сомнением относятся к существованию чудовища, о новое наблюдение может заставить иначе взглянуть на эту ситуацию.


Никита Готский
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