«И придет лжебог по воле Аллаха»: В исламе описали смерть человечества из-за Нибиру

Появление смертоносной Планеты Икс и апокалипсис предсказали древние религиозные писания.

Как ни странно, о конце света извещает практически все, вплоть до появления транспорта, так как в Коране написано, что появление быстроходного транспорта ознаменует собой ускорение времени, уменьшение срока, отпущенного людям для жизни. Рост преступности, убийств, также свидетельствует о приходе Киямата – Судного дня по версии мусульман. Олигархи, вымирание мужчин, распространение невежества – это еще несколько примеров того, что армагеддон уже не за горами.

Еще одно знамение – восход солнца на западе, и закат его также на западе, причем уже через полдня.

Ученые уже поняли, что в священной книге мусульман западным солнцем назвали планету Нибиру, о существовании которой также ходят споры. И с термином «лжебог» Нибиру вполне сопоставима. У древних шумеров был бог неба и пересечения всех путей Мардук, создавший стоянку Нибиру – всеобщий центр. Падение этого центра может означать гибель всего живого. «И придет лжебог по воле Аллаха», - писал в свое время Мухаммад. Далее написано, что его уничтожит пророк Иса в Иерусалиме. Конец света в Коране описан примерно так: Солнце будет скручено, без присмотра останутся дикие звери, упадут звезды в моря, и они воспламеняется, небо рухнет вниз на грешную Землю. Подобным образом описывают конец света уфологи. Они уверяют, что инопланетяне используют мифическую планету Нибиру, проходящую около Земли раз в 3600 лет, для уничтожения человечества. Именно такой срок инопланетный разум давал людям на развитие и доказательство своей полезности. Видимо, прогресс пришельцев не удовлетворил.

Ученые описывают эту планету-странницу как красный шар, иногда принимаемый за Солнце. По некоторым данным, ее орбита находится за Плутоном, а другие эксперты уверяют: это небесное тело, если и существует, то должно располагаться где-то между Марсом и Юпитером. Однако у мусульман сценарий Армагеддона словно списан с вероятных последствий столкновения Земли и Нибиру, из чего следует, что именно с помощью Планеты Икс Аллах уничтожит человечество.

Дарья Светозарова