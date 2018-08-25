«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Мнения

«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Журналисты разоблачили предположения «жёлтых» заголовков.

Очередной развод: AliExpress обманывает россиян фейковой акцией

От редактора

Очередной развод: AliExpress обманывает россиян фейковой акцией

Когда не приходит товар, покупатели расчитывают на возврат средств, но сейчас надеяться не на что.

Сюжеты:

«Гречка с обещаниями»: Жириновский накормил пенсионеров на фестивале в Люберцах Nintendo выпустила тизер своего нового приложения Любовница мужа Ани Лорак намекает на скорую свадьбу Япония разработает правила для летающих машин Россия снова стала хозяйкой космоса Ученые: Люди появились из-за ошибки природы и расплачиваются за нее шизофренией Поигрались и забыли: Фанаты Фриске разочарованы артистами на её памятном концерте Шоу «Танцы» «оживило» посты Тимати, посвященные дочери «И Вас купили»: Поклонники раскритиковали Чехову за агитацию выборов Полиция Калининграда понизила в звании героя Великой Отечественной войны «Kiki Challenge по-русски»: Работница РДЖ станцевала у движущегося тепловоза Болезнь отступила: Солистка MакSим возвращается на сцену после вынужденного отдыха
| | Мать пороков или двигатель прогресса: Научный спор о лени достиг всемирного масштаба

Мать пороков или двигатель прогресса: Научный спор о лени достиг всемирного масштаба

Сегодня, 22:26

Эксперты не устают дискутировать на тему того, полезна лень, или нет, но одно они узнали точно – ленивцы живут дольше своих трудолюбивых собратьев.

 

Американские биологи выяснили, что скорость обмена веществ обратно пропорциональна длительности жизни. Наблюдая за метаболизмом моллюсков за последние пять миллионов лет, эксперты узнали, что особи с замедленным метаболизмом получали более длинный жизненный цикл. Не зря в свое время основоположник эволюционизма Герберт Спенсер заявил, что выживает отнюдь не сильнейший, а ленивейший. Однако многие коллеги Спенсера согласны лишь с тем, что медленный метаболизм является одним из факторов долголетия, но никак не главным. Научный спор о лени достиг всемирного масштаба. Рассуждают на эту тему уже много веков, и ответа на вопрос, чем же все-таки является день – матерью всех пороков или двигателем прогресса – так и не найдено.

Австралийские ученые, к примеру, уверены, что лень это даже не порок, а серьезное заболевание, которое иначе называют синдромом мотивационной недостаточности. Всех заболевших отличает постоянная апатия и вялость. А вот их австрийские коллеги считают, что лень – это залог выживания видов. Она, по их словам, полезна для здоровья, ибо бережет организм от чрезмерных физических и умственных нагрузок, обеспечивает полноценный сон и отдых. Хоть против степенных прогулок и философской беседы эксперты ничего не имеют, да и лени не нужно показывать, как она важна. Как доказательство того, что мир спасет не красота, а лень, ученые приводят знаменитый людей: Леонардо да Винчи, Пабло Пикассо и Чарльз Дарвин. Еще один известный представитель лагеря ревнивцев – Уинстон Черчилль.

Психологи решили примирить враждующие стороны и пояснили, что есть несколько видов лени. Так называемая, «здоровая» лень присущая каждому из нас, как одна из составляющих инстинкта самосохранения, но есть и патологические проявления. Леность может провоцировать низкий физический тонус, хроническая депрессия, скука, недосып и неспособность к самоорганизации. В этом случае лень – не причина, а следствие, симптом серьезной болезни, которую нужно лечить.

Вместе с тем ленивые люди всегда изыскивали возможность облегчить свой труд. Так появились машины, компьютеры, бытовые приборы и много полезных вещей. И еще один любопытный факт: лени в больше степени подвержены женщины. Они в четыре раза чаще дают слабину, чем мужчины.


Дарья Светозарова
Новости по теме
Необъяснимо, но факт: Лень оказалась главным двигателем эволюции
Необъяснимо, но факт: Лень оказалась главным двигателем эволюции

 Как ни странно, но победителями в вечной эволюционной гонке могут оказаться вовсе не наиболее приспособленные, а самые «ленивые» представители флоры и фауны,…

Ученые узнали, почему женщины живут дольше мужчин
Ученые узнали, почему женщины живут дольше мужчин

 Европейские специалисты разгадали тайну разной продолжительности жизни представителей слабого и сильного пола. Всё зависит от Y-хромосомы, проблемы с которой…

Лемуры вычисляют слабых противников по запаху
Лемуры вычисляют слабых противников по запаху

 К такому выводу после длительного эксперимента пришла группа американских ученых из университета в Дьюке. Они также узнали о способностях лемуров…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости