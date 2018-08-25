Мать пороков или двигатель прогресса: Научный спор о лени достиг всемирного масштаба

Эксперты не устают дискутировать на тему того, полезна лень, или нет, но одно они узнали точно – ленивцы живут дольше своих трудолюбивых собратьев.

Американские биологи выяснили, что скорость обмена веществ обратно пропорциональна длительности жизни. Наблюдая за метаболизмом моллюсков за последние пять миллионов лет, эксперты узнали, что особи с замедленным метаболизмом получали более длинный жизненный цикл. Не зря в свое время основоположник эволюционизма Герберт Спенсер заявил, что выживает отнюдь не сильнейший, а ленивейший. Однако многие коллеги Спенсера согласны лишь с тем, что медленный метаболизм является одним из факторов долголетия, но никак не главным. Научный спор о лени достиг всемирного масштаба. Рассуждают на эту тему уже много веков, и ответа на вопрос, чем же все-таки является день – матерью всех пороков или двигателем прогресса – так и не найдено.

Австралийские ученые, к примеру, уверены, что лень это даже не порок, а серьезное заболевание, которое иначе называют синдромом мотивационной недостаточности. Всех заболевших отличает постоянная апатия и вялость. А вот их австрийские коллеги считают, что лень – это залог выживания видов. Она, по их словам, полезна для здоровья, ибо бережет организм от чрезмерных физических и умственных нагрузок, обеспечивает полноценный сон и отдых. Хоть против степенных прогулок и философской беседы эксперты ничего не имеют, да и лени не нужно показывать, как она важна. Как доказательство того, что мир спасет не красота, а лень, ученые приводят знаменитый людей: Леонардо да Винчи, Пабло Пикассо и Чарльз Дарвин. Еще один известный представитель лагеря ревнивцев – Уинстон Черчилль.

Психологи решили примирить враждующие стороны и пояснили, что есть несколько видов лени. Так называемая, «здоровая» лень присущая каждому из нас, как одна из составляющих инстинкта самосохранения, но есть и патологические проявления. Леность может провоцировать низкий физический тонус, хроническая депрессия, скука, недосып и неспособность к самоорганизации. В этом случае лень – не причина, а следствие, симптом серьезной болезни, которую нужно лечить.

Вместе с тем ленивые люди всегда изыскивали возможность облегчить свой труд. Так появились машины, компьютеры, бытовые приборы и много полезных вещей. И еще один любопытный факт: лени в больше степени подвержены женщины. Они в четыре раза чаще дают слабину, чем мужчины.

Дарья Светозарова