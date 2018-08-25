«Брежневские» брови выдают хорошего любовника – Ученые

Теперь женщинам, чтобы распознать темпераментного кавалера, достаточно просто взглянуть на него.

Ученые из Университета Нью-Мексико выяснили, что мастерство в мужчины в делах альковных напрямую зависит от густоты его бровей: чем больше растительности в области над глазами, тем лучше ему удастся ублажить женщину. Густые «брежневские» брови, по словам экспертов, выдают в представителе сильного пола хорошего любовника. Он найдет, чем удивить партнершу, даже если до этого не был разбалован женским вниманием. Однако есть опасность, что он полностью подчинить себе даму и поведет себя как эгоист.

Тонкобровые ухажеры могут прельстить девушек своей нежностью и отзывчивостью, но они не любят что-то менять. Выбирая его, партнерша рискует на всю жизнь ограничиться миссионерской позой и довольно вялым любовником.

Специалисты уверяют, что женщины сами провоцируют экспрессивность в мужчинах с густыми бровями. еще со времен первобытных людей, густая растительность на надбровных дугах считалась признаком сильного самца. Дамы подсознательно тянутся к таким мужчинам в надежде получить здоровое и сильное потомство.

Дарья Светозарова