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| | Ученые раскрыли секрет идеальной женской груди

Ученые раскрыли секрет идеальной женской груди

Сегодня, 19:34

Своими исследованиями американские ученые дали ответ на вопрос, с каким размером бюста женщина будет считаться по-настоящему красивой.

 

Причем спрашивали эксперты самих женщин. И тут мнения разделись. Оказалось, что 34% дам вполне довольны первым размером, и о большем не помышляют. В это же время обладательницы груди второго размера считают его слишком маленьким и непривлекательным. Им хотелось бы, чтобы декольте было более пышным. 37% женщин с четвертым размером груди считают, что им повезло, а вот девушки с пятым размером бюста жалуются на такую пышную грудь. Им тяжело носить ее из-за значительного веса.

Больше всего довольных среди обладательниц третьего размера – 40%. Оказалось, что женщины с третьим размером груди сильнее остальных привлекают мужчин. Ученые назвали его идеальным во всех отношениях: в нем достаточно пышности и никакого дискомфорта из-за веса.

Кроме эстетических функций, на женские молочные железы возлагаются и другие «обязанности». Природа создала их для вскармливания детей, но многие женщины об этом начали забывать. все больше представительниц прекрасного пола отказываются кормить малышей грудью, опасаясь, что она обвиснет и станет не привлекательной. И напрасно.

Американские ученые доказали, что кормление грудью помогает женщинам снизить риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, возникновения злокачественных опухолей, деменции и диабета. Кроме того, ни для кого не секрет, что женщины, которые кормят детей естественно, дольше остаются молодыми, менопауза значительно отодвигается во времени, и детородный возраст продлевается. Профессор Лизетта Якобсон заявила, что грудное вскармливание может в некоторых случаях повернуть вспять ход биологических часов женского организма.


Дарья Светозарова
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