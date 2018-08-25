Ученые: Человек достигнет бессмертия, если перестанет программировать себя на гибель

Для спасения необходимо воспринимать процесс старения и угасания жизненных сил, как переходной этап, за которым последует обновление и смена места обитания.

Оригинальную теорию выдвинул автор книги «Биоцентризм» Роберт Ланц. По мнению ученого, человек достигнет бессмертия, если захочет. Для этого он должен перестать программировать себя на гибель и пересмотреть жизненные ценности. Специалист убежден, люди зря делают в своем сознании жесткую привязку к физическому телу. Если человек научится принимать биологическую оболочку, как переходной этап, то он сможет существовать вечно. Это доказывается квантовой физикой. Согласно ее постулатам, частица находится одномоментно в разных местах бесконечное количество раз.

Ранее ученые из медицинского центра Langone при Университете Нью-Йорка объяснили, что при умирании человек некоторое осознает происходящее, поскольку его мозг продолжается оставаться активным. Пережившие клиническую смерть рассказывают интересные истории о своем «потустороннем опыте». Многие из них слышат голоса врачей, обсуждающих их кончину. Американские ученые убеждены, смерть – это иллюзия человеческого сознания.

Домбровский Сергей